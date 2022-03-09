Vivendi publie un CA annuel en hausse de 10,4% à 9,57 milliards d'euros
information fournie par Reuters09/03/2022 à 18:10
9 mars (Reuters) - VIVENDI VIV.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EUR 9,57 MDS, EN HAUSSE DE 10,4% D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE
* EBITA ANNUEL EUR 690 MLNS, X2,3 D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 24,69 MDS, X17,2 D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE
* AU 31 DÉC. 2021, LA POSITION DE TRÉSORERIE NETTE S’ÉTABLIT À EUR 348 MLNS CONTRE UN ENDETTEMENT FINANCIER NET DE EUR 4.953 MLNS AU 31 DÉC. 2020
* MÊME SI L’EXPOSITION FINANCIÈRE DE VIVENDI EST TRÈS FAIBLE EN UKRAINE ET EN RUSSIE, LE GROUPE DEMEURE EXTRÊMEMENT VIGILANT
* L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES SE PRONONCERA SUR LA PROPOSITION D’UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE EUR 0,25 PAR ACTION POUR 2021
* VIVENDI NE PEUT À CE JOUR ÉVALUER LES CONSÉQUENCES INDIRECTES DE LA CRISE EN UKRAINE SUR SES ACTIVITÉS
* LES AUTRES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS SONT UNE CHARGE NETTE DE EUR 827 MLNS, INTÉGRANT LA DÉPRÉCIATION DES TITRES TELECOM ITALIA À HAUTEUR DE EUR 728 MLNS
Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA
(Gdansk Newsroom)
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