Vivendi: promesse d'achat pour la cession de Gala

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que Prisma Media a conclu le 26 juillet 2023 une promesse d'achat avec le Groupe Figaro pour la cession intégrale du magazine Gala.



Cet accord est réalisé dans le cadre du projet de rapprochement entre Vivendi et Lagardère et des remèdes présentés à la Commission européenne



Vivendi est confiant de pouvoir finaliser cette opération d'ici à octobre 2023.





