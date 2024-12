Vivendi: pourrait céder sa participation dans Telecom Italia information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Vivendi serait en négociation avec CVC Capital Partners pour la cession de sa participation dans Telecom Italia selon Bloomberg.



Les discussions seraient à un stade préliminaire et n'ont aucune certitude d'aboutir à un accord précise l'agence de presse.



'Vivendi détient 23,75% des actions ordinaires de TIM (17,0% du capital en tenant compte des actions de préférence) qui sont actuellement valorisées à 940mE. En juillet dernier, TIM a finalisé la vente de son réseau de téléphonie fixe à KKR pour un montant pouvant atteindre 22MdsE le cadre d'un plan soutenu par le gouvernement visant à réduire la dette et à relancer le groupe' indique ce matin Invest Securities.



'Post scission, Vivendi est un holding détenant 5 participations financières (UMG, TIM, Telefonica, Banijay, MFE et PRISA) et 100% de Gameloft. Sur la base des cours de bourse, d'une valorisation de Gameloft donnée par Vivendi de 380mE et d'une DN de 1,9MdE, l'ANR de Vivendi ressort à 5,0MdsE, soit 5,0E par action. Malgré la forte hausse du titre hier (+41%), la décote ressort à 50%. Cette opération, si elle venait à se concrétiser pourrait contribuer à réduire cette décote' rajoute Invest Securities.





