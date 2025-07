Vivendi, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du mercredi 16 juillet 2025

(AOF) - Vivendi (+ 2,63 %, à 2,93 euros)

Vivendi a enchaîné une deuxième séance consécutive de hausse. Sans compter le gain du jour, le titre du groupe dédié à la production et la distribution de médias et de contenus et à la communication affiche une progression de près de 11 % depuis le début de l'année.

Points clés

- Holding spécialisé dans les contenus, les médias et les divertissements avec, pour principales participations : Gameloft, détenu à 100 %, Universal Music Group ou UMG (9,94 %), Banijay Group (19,21 %), MediaForEurope (19,78 %), Prisa (11,87 %) et Lagardère (4,73 %) ;

- Chiffre d’affaires de 297 M€ Mds€ apporté quasi-totalement par Gameloft et réalisé à 50 % dans les Amérique et 34 % en Europe ;

- Ambition : création de valeur via des prises de participation de long terme dans des groupes de premier plan auxquels sont apportés l’expertise des équipes de la holding ;

- Capital contrôlé à 29,9 % et 29,86 % des droits de vote par le Groupe Bolloré, devant les salariés (2,32% et 3,34 %), le conseil de surveillance de 8 membres étant présidé par Yannick Bolloré et le directoire de 4 membres par Arnaud de Puyfontaine.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- après la scission du groupe fin 2024 et la sortie totale de Canal +, Havas Group et, celle, partielle, de Louis Lagardère Group, focus sur :

- restructuration opérationnelle et financière de Gameloft (293 M€ de revenus) et déploiement de l’offre, des jeux sur mobiles vers les PC, consoles et plateformes,

- accompagnement des participations et les cessions,

- innovation fondée sur l’émergence de créateurs locaux, sur l’offre de plateformes et d’incubateurs de création et sur l’investissement dans des sociétés innovantes ;

- Stratégie environnementale remaniée avec objectif 2035 vs 2018 :

- réduction de 71 % des émissions de CO2 des activités :

- réduction de 43 % de la totalité des émissions (transports, déplacements, déchets…) ;

- Renforcement en juin de la position dans Louis Lagardère à hauteur de 9,36 % des actions et 13,21 % des droits de vote ;

- Bilan renforcé à fin mars avec le recul de la dette nette à 412 M€ (vs 2,1 Mds€ face à des fonds propres de 4,59 Mds€ à fin décembre), via l’encaissement de la vente, pour 684 M€, de la quasi-totalité de la position dans TIM.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué, en hausse à 5,06 € par action au 31 mars ;

- Sensibilité boursière à la valorisation de UMG ;

- Interrogation sur le maintien de la participation de 1,04 % dans Telefonica ;

- Incertitudes sur le traitement judiciaire de la scission de Vivendi, le groupe portant en cour de Cassation le jugement de la cour d’appel de Paris, ayant désavouél’AMF ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires à fin mars, la direction aborde 2025 avec « confiance malgré un contexte macro-économique tendu » ;

- Dividende 2024 de 0,4 € et poursuite du programme de rachats d’actions.