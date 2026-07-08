Vivendi plonge après la décision de justice favorable à Bolloré

Vivendi accuse la plus forte baisse du SBF 120 mercredi, chutant de près de 12%, après avoir pris acte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, selon lequel Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlent pas le groupe de communication.

Cette décision s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 par la Cour de cassation. La haute juridiction avait alors partiellement cassé une précédente décision de la Cour d'appel de Paris, datée du 22 avril 2025, estimant que celle-ci avait mal interprété la loi en concluant à l'existence d'un contrôle de Vivendi par Vincent Bolloré et Bolloré SE.

"Sans surprise, Bolloré a remporté le second jugement devant la Cour d'appel de Paris, qui a estimé que le groupe n'exerçait pas de contrôle de fait sur Vivendi. En conséquence, Bolloré ne sera pas tenu de lancer une offre publique de retrait sur les actions détenues par les actionnaires minoritaires de Vivendi", souligne AlphaValue dans une note.

Le bureau d'études se dit toutefois surpris par l'ampleur du repli de Vivendi, les critères retenus par la Cour de cassation pour caractériser un contrôle de fait lui paraissant "assez clairs", notamment l'existence d'une majorité relative lors des assemblées générales.

"Dans ce contexte, la légère hausse du titre Bolloré ( 0,49%) nous paraît bien plus rationnelle", conclut AlphaValue.