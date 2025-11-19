 Aller au contenu principal
Vivendi : pas d'OPA/OPR après scission, dévisse de -20% vers 2,30E
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 11:43

La Cour de Cassation devrait invalider l'arrêt de la Cour d'Appel du 2 avril et donner raison à V.Bolloré : il serait ainsi dispensé d'OPA puis de lancement d'une OPR -au bénéfice des minoritaires- sur Vivendi .
Ayant perdu tout attrait spéculatif, le titre dévisse de -20% vers 2,30E (son plancher historique du 7 avril) avant de remonter vers 2,50E, une zone au sein de laquelle il avait végété de mi-décembre à fin janvier, les 2,60E servant de résistance... ce qui pourrait de nouveau être le cas, vu le PER de plus de 50 affiché en 2025 et de 38 pour 2026, des niveaux comparables aux plus profitables des groupes de luxe, ou aux GAFAM.

OPA

VIVENDI
2,5230 EUR Euronext Paris -12,82%
  • 11:51

    entre son intéret CT et le déshonneur, il choisirait le déshonneur? bolo abuse des cascades capitalistiques et c'est par ailleurs illisible!

