Vivendi obtient gain de cause auprès de la Cour de Cassation concernant la scission du groupe

(AOF) - Vivendi avance de 0,23% à 2,52 euros après la décision attendue de la Cour de Cassation qui a annulé un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu en avril. Il avait contesté la scission de Vivendi en quatre entités en décembre 2024 et estimé que Bolloré, actionnaire à 29,9% de Vivendi, contrôlait de fait ce dernier. Le principal actionnaire du groupe de communication ne sera donc pas obligé de lancer une OPR (Offre publique de retrait) visant les titres des minoritaires et n'aura rien à débourser. La somme en question était estimée entre 6 et 9 milliards d'euros.

"La Cour de cassation annule l'arrêt de cour d'appel qui a considéré que Vincent Bolloré exerçait un contrôle de fait sur la société Vivendi, au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce", a indiqué la Cour de cassation dans un communiqué ce vendredi.

La Cour de cassation, qui a donc suivi l'avis de son avocate générale, a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Paris.

Cette décision, qui était très attendue par la place parisienne, crée un précédent historique en matière de gouvernance d'entreprise en France.