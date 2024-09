Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: nouvelle directrice financière chez Canal+ information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le Groupe Canal+, filiale de Vivendi, indique que son conseil de surveillance a nommé Amandine Ferré en qualité de directrice financière depuis ce lundi et de membre du directoire à compter de ce 17 septembre.



'Sa connaissance approfondie du Groupe Canal+, de Studiocanal et de Dailymotion, ainsi que son expérience à l'international, notamment en Asie durant plus de quatre ans, sont des atouts précieux', commente Maxime Saada, le président du directoire.



Dans ses nouvelles fonctions, Amandine Ferré est en charge des finances et de la RSE de Groupe Canal+, succédant à Grégoire Castaing, qui a rejoint le Groupe Lagardère en tant que directeur général adjoint en charge des finances.





Valeurs associées VIVENDI 10,09 EUR Euronext Paris -0,40%