Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: nouveau rebond en direction des 10 E information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - Vivendi enregistre ce matin une accélération haussière avec un gain de près de 2,5%.



La valeur pourrait refranchit en force les 10E si le cours franchit la résistance majeure des 9,95E et pourrait se diriger vers 10,85E.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris +1.52%