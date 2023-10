Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi: le titre recule, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 17:32









(CercleFinance.com) - Vivendi cède un peu plus de 1% à Paris alors que Oddo BHF a annoncé ce matin maintenir sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 13,8 à 13,5 euros.



Alors que Vivendi publiera le 19 octobre ses résultats trimestriels, l'analyste anticipe une légère croissance de CA à l'échelle du groupe pour le 3e trimestre (+1,3%), après +4,2% au T2 et +3,3% au T1.



'Nous n'attendons pas de changement stratégique à l'occasion de ces résultats', indique Oddo BHF qui précise toutefois que son BPA 2023 est 'légèrement ajusté en baisse', sous l'effet d'une mise à jour des résultats de Multichoice.



L'analyste estime qu'il sera intéressant de suivre le message de la société sur une possible cession de ses titres UMG (10% du capital) et éventuellement une reprise du rachat d'actions.



'Même s'il nous semble toujours que Bolloré devrait finalement accroitre son exposition à Vivendi, nous n'attendons aucune décision à très court terme', ajoute le broker.







