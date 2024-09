Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: le nouveau périmètre de Canal+ information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le groupe présence ce soir le nouveau périmètre de Canal+ et les segments d'activité.



Canal+ va ainsi regrouper aux côtés de ses activités existantes GVA, une société de services de télécommunications en Afrique, dont l'accès à l'internet haut débit est commercialisé sous la marque Canalbox; la plateforme de streaming vidéo Dailymotion; lessalles de spectacle L'Olympia et le théâtre de L'Œuvre en France, ainsi que les salles de cinéma CanalOlympia en Afrique.



Au 31 décembre 2023, ce nouvel ensemble aurait réalisé 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 472 millions d'euros de résultat opérationnel ajusté (EBITA) et 315 millions d'euros de flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO).



Son nombre total d'abonnés aurait atteint environ 26,8 millions à cette même date, dont 16,0 millions hors de France (soit environ 60 % de son parc).





