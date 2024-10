Vivendi : le conseil de surveillance arrête les résolutions de scission du groupe

(AOF) - Le conseil de surveillance de Vivendi réuni hier sous la présidence de Yannick Bolloré, a arrêté les résolutions qui seront soumises aux actionnaires lors de l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 9 décembre 2024 pour approuver la séparation de Canal+, d’Havas et de Louis Hachette Group (qui regroupera la participation de 66,53 % dans Lagardère et de 100 % de Prisma Media).

