Vivendi : le CA en hausse de 4,3% en 2025
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 17:53

Vivendi VIV.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en 2025 de 307 millions d'euros, en hausse de 4,3% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2024.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'élève à 45 millions d'euros, contre une perte d'un million d'euros en 2024, grâce à la bonne performance de Gameloft et à la réduction des frais de structure du siège, selon un communiqué du groupe.

"2025 a été une année de transition pour Vivendi à la suite de la scission du groupe intervenue mi-décembre 2024. Les efforts entrepris depuis plusieurs années pour repositionner Gameloft dans un secteur du jeu vidéo tendu se sont révélés particulièrement fructueux", ont dit Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire, cités dans le communiqué.

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)

