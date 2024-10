Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: l'application Canal+ sur les véhicules Renault information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Le Groupe Canal+, filiale de Vivendi, et Renault Group annoncent un partenariat inédit de distribution de l'application Canal+ dans les véhicules connectés et équipés de la technologie OpenR Link en France, en Suisse et en Pologne, à partir du 4 octobre.



L'application sera disponible au téléchargement et préinstallée sur les véhicules Renault compatibles, offrant aux abonnés de Canal+ une nouvelle manière d'accéder à plus de 300 films inédits par an, à des grandes séries ou à du sport en direct ou à la demande.



Les deux groupes expliquent ainsi s'associer pour 'innover et offrir aux utilisateurs de la plateforme une nouvelle façon de profiter des meilleurs contenus en mobilité, rendant ainsi l'expérience des abonnés de Canal+ toujours plus simple'.





