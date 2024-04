Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: l'AG a approuvé l'ensemble des résolutions information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - L'Assemblée a approuvé l'ensemble des 25 résolutions qui lui étaient présentées à titre ordinaire et à titre extraordinaire (requérant une majorité des deux tiers) pendant son Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires.



Les actionnaires ont renouvelé pour un terme de quatre ans les mandats de membre du Conseil de surveillance de Yannick Bolloré et Laurent Dassault.



A l'issue de l'Assemblée, le Conseil de surveillance s'est réuni et a confirmé Yannick Bolloré dans ses fonctions de Président du Conseil.



L'Assemblée a également approuvé la distribution d'un dividende ordinaire en numéraire de 0,25 euro par action au titre de l'exercice 2023. Le détachement du coupon interviendra le 30 avril 2024 pour une mise en paiement le 3 mai 2024.





