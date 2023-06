Vivendi : feu vert sous conditions de Bruxelles au rachat de Lagardère

Avec le groupe Lagardère, Vivendi comptera dorénavant 66 000 collaborateurs contre 38 000 sur la base des effectifs à fin décembre 2022, avec une présence renforcée sur des marchés-clés tels que la France, le Royaume- Uni, l'Espagne et les Etats-Unis. Son chiffre d'affaires annuel atteindra environ 17 milliards d'euros sur base des résultats 2022, contre environ 10 milliards aujourd'hui.

Ce rapprochement répondra à l'objectif stratégique que le groupe s'est fixé de développer sa présence internationale et lui permettra de devenir le troisième groupe mondial de l'édition grand public et d'éducation tout en intégrant une nouvelle activité en forte croissance, le travel retail.

(AOF) - Vivendi a obtenu l’autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des deux engagements, à savoir la cession d’Editis, pour laquelle le groupe a conclu une promesse d’achat avec International Media Invest a.s. le 23 avril dernier, ainsi qu’à la cession intégrale du magazine Gala, qui fait d’ores et déjà l’objet de nombreuses marques d’intérêt.

