Vivendi et Bolloré souffrent dans le sillage d'Universal Music Group

(AOF) - Vivendi (-8,65% à 9,82 euros) et Bolloré (-9,58% à 5,38 euros) figurent parmi les principales baisses du CAC 40 dans le sillage de la chute de 26% d'Universal Music Group (UMG), dont ils sont actionnaires. A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels, le spécialiste mondial du divertissement musical a fait état d'un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires tiré des abonnements et du streaming.

Le chiffre d'affaires des abonnements a progressé de 6,5% au deuxième trimestre et de 6,9% à taux de change constants. Il avait progressé de 12,5% à taux de change constants au deuxième trimestre et était attendu en augmentation de 11% par le consensus, signale UBS. Les revenus tirés du streaming ont baissé de 4,2%. Le repli a atteint 3,9% à taux de change constants.

La banque suisse, qui était à l'Achat sur UMG, a mis sa recommandation sous revue. " Un élément clé de notre thèse d'achat était qu'UMG serait en mesure de maintenir une croissance à deux chiffres de ses revenus d'abonnement en combinant la croissance du nombre d'abonnés et les augmentations de prix. Les résultats d'UMG au deuxième trimestre ont remis en cause cette thèse et nécessitent un examen plus approfondi ", explique l'analyste.

Vivendi et Bolloré possèdent respectivement 9,98% et 18,01% du capital d'Universal Music Group.