Vivendi envisage de coter Canal+ à Londres et Havas à Amsterdam

Le géant français des médias et de l'édition Vivendi envisage de coter le groupe Canal+ à la Bourse de Londres tandis que son groupe de communication Havas serait coté à Amsterdam, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Annoncé en décembre, le projet de scission des différentes activités de Vivendi suit son cours, une étude ayant démontré sa faisabilité dans "des conditions satisfaisantes", a déclaré le groupe.

"Une décision pourrait être prise à la fin du mois d'octobre 2024 en vue de le soumettre à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui pourrait se tenir au mois de décembre", a ajouté l'entreprise, précisant que, pour avoir lieu, l'opération devait recueillir l'approbation des deux tiers des voix des actionnaires.

Vivendi doit désormais procéder à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel et échanger avec les autorités fiscales et réglementaires.

Canal+ resterait une société domiciliée et fiscalisée en France et pourrait, en fonction du succès de son offre d'achat du géant sud-africain de la télévision Multichoice, faire l'objet d'une seconde cotation à la Bourse de Johannesburg, a détaillé Vivendi.

Le groupe de communication Havas, qui réalise la majorité de ses activités à l'international, serait lui coté sous la forme d'une société par actions de droit néerlandais.

Une entreprise, baptisée Louis Hachette Group, regroupant les actifs Vivendi dans l'édition et la distribution (Lagardère et Prisma Media), serait par ailleurs cotée à Paris, a poursuivi Vivendi dans son communiqué.

Désormais séparée de ces trois entités, Vivendi, de son côté, resterait en tant que telle, cotée en Bourse à Paris, avec un double rôle consistant à accompagner la transformation et l'expansion de ses filiales et à poursuivre son activité de gestion active de ses participations, avait expliqué le groupe en avril lors de la publication de ses résultats du premier trimestre.