Vivendi enregistre un CA en baisse légère au T3

Vivendi VIV.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse légère de 0,9% sur un an à taux de change et périmètre constants.

La holding s'est réjouie de sa progression sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 5,2% à taux de change et périmètre constants, estimant que "cette évolution reflète la bonne performance" de sa participation dans le groupe de jeux vidéos Gameloft.

Vivendi, dont l'actionnaire principal est le groupe Bolloré, fait face depuis quelques mois à plusieurs incertitudes juridiques liées à sa scission actée en décembre 2024 ainsi qu'à son rachat du groupe actif dans les médias, le divertissement et l'édition Lagardère.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Augustin Turpin)