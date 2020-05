Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi détient 13,36% du capital de Lagardère Reuters • 07/05/2020 à 10:56









VIVENDI DÉTIENT 13,36% DU CAPITAL DE LAGARDÈRE PARIS (Reuters) - Vivendi détient désormais 13,36% du capital de Lagardère et a franchi le seuil de 10% des droits de vote, annonce l'Autorité des marché financiers (AMF) dans un avis publié jeudi. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré "n'est partie à aucune action de concert vis-à-vis de Lagardère" et a l'intention de poursuivre ses achats sous réserve des conditions de marché, mais ne souhaite pas en acquérir le contrôle, précise Vivendi dans cet avis. Le soutien de Vivendi a permis à Arnaud Lagardère de faire échec à l'offensive du fonds Amber Capital lors de l'assemblée générale de son groupe mardi. (Sudip Kar-Gupta et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris +1.34% LAGARDERE Euronext Paris +0.99% VIVENDI Euronext Paris -0.18%