Vivendi détenait au 30 Septembre 26,7% du capital de Lagardère

PARIS, 1er octobre (Reuters) - Vivendi VIV.PA annonce jeudi: * AVOIR FRANCHI LES SEUILS DE 25 % DU CAPITAL ET DE 20 % DES DROITS DE VOTE DE LAGARDÈRE SCA * DETENIR, AU 30 SEPTEMBRE 2020, 26,7 % DU CAPITAL ET 20,2 % DES DROITS DE VOTE DE CETTE SOCIÉTÉ Communiqué de Vivendi (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -3.76% VIVENDI Euronext Paris -0.13%