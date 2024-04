Vivendi : croissance trimestrielle tirée par Lagardère

(AOF) - Vivendi perd 0,39% à 9,81 euros en dépit de l’annonce de revenus trimestriels légèrement plus élevés qu’anticipé. Le chiffre d’affaires du groupe de médias et de communication s’est élevé à 4,275 milliards d’euros au premier trimestre, en progression de 5,4% à taux de change et périmètre constants. Le consensus s’élevait à 4,146 milliards d’euros. "Groupe Canal+, Lagardère et Havas affichent tous les trois de solides progressions de leur chiffre d’affaires", a souligné le groupe de médias.

Lagardère, dont la performance est connue depuis la semaine dernière, a enregistré la croissance interne la plus élevée : 8,9%.

Le chiffre d'affaires de Groupe Canal+ a augmenté de 4,3% à 1,542 milliard d'euros. A taux de change et périmètre constants, la croissance retombe à 2,6%. Dans le détail, l'activité de télévision a connu une croissance de 3,5% en France métropolitaine et de 4,1% à l'international.

Canal+ a été très actif au premier trimestre pour développer son activité en dehors de l'Hexagone. Il a notamment formulé début avril une offre ferme de 125 rands par titre pour acheter toutes les actions du diffuseur sud-africain MultiChoice.

Studiocanal a revanche enregistré une contraction de 13,3% de son activité entre janvier et mars. Au premier trimestre, il "avait bénéficié d'un calendrier de sorties en salles très fort, avec notamment Alibi.com 2 en France et John Wick 4 en Australie et en Nouvelle-Zélande", a expliqué la société.

Le revenu net d'Havas a progressé de 4,8% à 617 millions d'euros. La croissance interne a atteint 2%. L'impact des acquisitions est de 3,8% et comprend notamment les contributions des agences Uncommon, Eprofesionnal, Shortcut et Ledger Bennett. Les effets de change sont négatifs de 1% en raison principalement de l'évolution du dollar et du peso argentin.

Point d'étape sur l'étude de faisabilité du projet de scission

"L'étude de faisabilité du projet de scission annoncé le 13 décembre dernier progresse. Nous continuerons à informer le marché de l'évolution de celle-ci," ont déclaré Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire. L'opération sera soumise au vote des actionnaires en avril 2025.

Une hypothèse actuellement à l'examen serait une scission partielle de Vivendi où Groupe Canal+, Havas et la société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution deviendraient des entités indépendantes cotées en Bourse. Désormais séparée de ces trois entités, Vivendi, de son côté, resterait en tant que telle, cotée en Bourse, conservant son rôle d'accompagnement dans la transformation et l'expansion de ses filiales, et poursuivant son activité de gestion active de ses participations.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur des Médias

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…