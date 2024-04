Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: croissance organique de plus de 5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Vivendi affiche un chiffre d'affaires de plus de 4,27 milliards d'euros pour les trois premiers mois de 2024, en hausse de 86,6%, essentiellement générée par la consolidation de Lagardère ainsi que par la progression du CA de Groupe Canal+ et de Havas.



A taux de change et périmètre constants, le CA du groupe de médias, de communication et de divertissement a augmenté de 5,4%, grâce principalement à ses filiales Lagardère (+8,9%), Groupe Canal+ (+2,6%) et Havas (+3,4%).



Concernant son projet de scission, une hypothèse actuellement à l'examen serait une scission partielle de Vivendi où Groupe Canal+, Havas et la société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution deviendraient des entités indépendantes cotées en Bourse.



Séparée de ces trois entités, Vivendi, de son côté, resterait en tant que telle, cotée en Bourse, conservant son rôle d'accompagnement dans la transformation et l'expansion de ses filiales, et poursuivant son activité de gestion active de ses participations.





