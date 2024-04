Vivendi : croissance organique de 5,4% au premier trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Vivendi s’est élevé à 4,275 milliards d’euros au premier trimestre, en progression de 5,4 % à taux de change et périmètre constants. " Groupe Canal+, Lagardère et Havas affichent tous les trois de solides progressions de leur chiffre d’affaires ", a souligné le groupe de médias. Lagardère a enregistré une croissance interne de 8,9%. Groupe Canal+ et Havas ont affiché des hausses de respectivement de 2,6 % et 3,4 %.

" L'étude de faisabilité du projet de scission annoncé le 13 décembre dernier progresse. Nous continuerons à informer le marché de l'évolution de celle-ci. " ont déclaré Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire.

Une hypothèse actuellement à l'examen serait une scission partielle de Vivendi où Groupe Canal+, Havas et la société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution deviendraient des entités indépendantes cotées en Bourse. Désormais séparée de ces trois entités, Vivendi, de son côté, resterait en tant que telle, cotée en Bourse, conservant son rôle d'accompagnement dans la transformation et l'expansion de ses filiales, et poursuivant son activité de gestion active de ses participations.

