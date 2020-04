Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi confirme son entrée dans le capital de Lagardère, à plus de 10% Reuters • 21/04/2020 à 18:00









VIVENDI CONFIRME SON ENTRÉE DANS LE CAPITAL DE LAGARDÈRE, À PLUS DE 10% PARIS (Reuters) - Vivendi a annoncé mardi l'acquisition de 10,6% des titres du groupe Lagardère, confirmant ainsi son entrée dans la capital du groupe présent dans l'édition, les boutiques d'aéroport et les médias. "Il s'agit d'un placement financier à long terme témoignant de la confiance de Vivendi dans les perspectives de ce groupe français, fort de positions de leadership international dans ses principaux métiers et qui traverse, comme beaucoup d'autres, une période difficile", souligne Vivendi dans un communiqué. Le groupe confirme ainsi des informations publiées la semaine dernière sur son entrée dans le capital de Lagardère, aux cotés de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière, face à l'offensive du fonds britannique Amber Capital, devenu premier actionnaire de Lagardère avec 16,4% du capital. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BOLLORE Euronext Paris -5.70% LAGARDERE Euronext Paris -4.95% VIVENDI Euronext Paris -1.97%