Vivendi: cède la totalité du capital d'Editis au groupe IMI

(CercleFinance.com) - Le groupe Vivendi fait savoir qu'il a conclu aujourd'hui un contrat de cession de 100 % du capital d'Editis avec le groupe International Media Invest (IMI), filiale du groupe CMI.



L'accord a été conclu après avoir recueilli l'avis des instances représentatives du personnel des sociétés Vivendi et Editis, précise le communiqué de Vivendi.



A la suite de l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne de réaliser le rapprochement avec le groupe Lagardère, IMI devra être agréé par la Commission européenne en tant que repreneur approprié.



Vivendi ajoute que l'opération reste soumise à l'obtention par IMI de diverses autorisations mais que sa réalisation devrait être effective ' au plus tard d'ici début octobre 2023 '.







