Vivendi: Canal+ investit dans la plateforme Viu

(CercleFinance.com) - Groupe Canal+, filiale de Vivendi, fait part de la signature d'un partenariat stratégique avec PCCW Limited, afin d'accélérer le développement de Viu, plateforme de streaming leader présente en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud.



Canal+ deviendra un actionnaire minoritaire important dans Viu grâce à un investissement échelonné de 300 millions de dollars, dont un montant initial de 200 millions pour une participation de 26,1%. Il disposera d'une option pour augmenter sa participation à 51%.



'Cet investissement stratégique est motivé par la position de leader qu'occupe Viu sur les marchés du streaming vidéo en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, ainsi que par le fort potentiel de croissance de Viu sur ces géographies', explique le groupe de médias.





