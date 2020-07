Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi-CA de €7,58 mds, Ebita de €735 mlns au S1 Reuters • 30/07/2020 à 18:16









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Vivendi VIV.PA a publié jeudi les résultats suivants: * CA AU S1 DE 7,58 MILLIARDS D'EUROS CONTRE 7,35 MILLIARDS IL Y A UN AN * EBITA AU S1 DE 735 MILLIONS D'EUROS CONTRE 718 MILLIONS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1 583 MILLIONS D'EUROS CONTRE 554 MILLIONS IL Y A UN AN * FORTE GÉNÉRATION DE CASH AU S1: CFFO DE 338 MILLIONS D'EUROS * AU 30 JUIN 2020, LA DETTE NETTE EST RAMENÉE À 3,1 MILLIARDS D'EUROS (CONTRE 4,1 MILLIARDS D'EUROS DE DETTE NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2019) * LA PANDÉMIE DU COVID-19: IL EST DIFFICILE À CE JOUR DE DÉTERMINER COMMENT ELLE IMPACTERA LES RÉSULTATS ANNUELS DE VIVENDI * CA D'UMG AU S1 DE 3.459 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 3,5% À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS PAR RAPPORT AU S1 2019 (+ 6,2% EN DONNÉES RÉELLES) * CA DE GROUPE CANAL+ DE 2.674 MILLIONS D'EUROS, EN CROISSANCE DE 6,2% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2019 Pour plus de détails, cliquez sur VIV.PA (Rédaction de Paris)

