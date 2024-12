Vivendi : assemblée approuve le projet de scission information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 08:16









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que son Assemblée générale mixte a approuvé, à plus de 97,5 % des voix, le projet de scission de Canal+, Havas et Louis Hachette Group (qui regroupera sa participation de 66,53 % dans Lagardère et 100 % de Prisma Media).



Comme annoncé, le premier jour de cotation de ces trois sociétés sera donc le 16 décembre, respectivement sur le London Stock Exchange, Euronext Amsterdam et Euronext Growth Paris.



Le 13 décembre (inclus) sera la date limite à laquelle les investisseurs souhaitant participer à la scission devront avoir acquis des actions Vivendi. Le règlement-livraison des actions Canal+, Havas et Louis Hachette Group sur leurs comptes aura lieu le 18 décembre.







