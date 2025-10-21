 Aller au contenu principal
Vivendi affiche des revenus en recul de 2% au troisième trimestre
information fournie par AOF 21/10/2025 à 18:31

(AOF) - Vivendi a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse de 2% au troisième trimestre, à 68 millions d'euros. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, il s’élève à 213 millions d’euros, en hausse de 5,2 % à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires de Gameloft s’établit à 210 millions d’euros, en croissance de 5,2 % à taux de change et périmètre constants

" Vivendi confirme la belle tenue de son activité, enregistrant un chiffre d'affaires en progression organique de 5,2 % sur les neuf premiers mois de 2025. Gameloft poursuit son repositionnement stratégique sur PC/console qui représente désormais près de 45 % de son chiffre d'affaires total. Nous maintenons, par ailleurs, notre dynamique de réduction des coûts du siège", ont déclaré Yannick Bolloré, président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire.

Valeurs associées

VIVENDI
3,0670 EUR Euronext Paris +1,69%
