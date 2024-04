Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: accord pour un nouveau film Astérix information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 16:07









(CercleFinance.com) - Studiocanal, filiale de Vivendi via Groupe Canal+, annonce la signature d'un accord exclusif avec les Editions Albert René pour développer le sixième film live action (réalisation en prises de vues réelles) des aventures d'Astérix.



'Avec 400 millions d'albums des aventures d'Astérix vendus en 130 langues et dialectes, Astérix est de loin le plus grand succès de la bande dessinée dans le monde', souligne-t-il, ajoutant que les cinq films live action 'ont charmé des dizaines de millions de spectateurs'.



Studiocanal ajoute avoir 'démontré à de nombreuses reprises son savoir-faire dans les adaptations littéraires en films et en séries', et déjà distribué à l'international plusieurs films Astérix, tant des live action que des dessins animés.





