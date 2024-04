Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vivendi: abstention décidée à l'AG de TIM information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vivendi annonce s'abstenir lors du vote du renouvellement du conseil d'administration de Telecom Italia (TIM) à l'AG de ce 23 avril, considérant qu'il 'incombe au management actuel et à ses soutiens de démêler la délicate situation dans laquelle TIM se trouve'.



Le groupe français ne soutient pas la liste de candidats présentée par le conseil sortant, rappelant que le cours de Bourse a perdu la moitié de sa valeur sous celui-ci et contestant sa décision d'approuver la vente du réseau fixe de TIM en novembre dernier.



'En cohérence avec la position qu'il a toujours tenu, Vivendi va poursuivre avec fermeté son action à l'encontre de la résolution du conseil de novembre 2023 devant le tribunal de Milan et tout autre moyen légal à sa disposition pour protéger ses droits', poursuit-il.





Valeurs associées VIVENDI Euronext Paris 0.00%