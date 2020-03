Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi a finalisé la cession de 10% d'UMG à Tencent Reuters • 31/03/2020 à 11:13









* L'opération basée sur une valeur d'entreprise de €30 mds * Le titre Vivendi gagne plus de 8% * Une IPO d'UMG prévue au plus tard début 2023 * Vivendi veut consacrer le produit à des rachats d'actions et des acquisitions (Actualisé avec contexte, cours) PARIS, 31 mars (Reuters) - Vivendi VIV.PA a annoncé mardi dans un communiqué la finalisation de la cession de 10% de sa filiale sa filiale Universal Music Group (UMG), le numéro un mondial de la musique, à un consortium mené par le chinois Tencent 0700.HK , sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros. Le consortium mené par Tencent dispose également d'une option d'achat sur jusqu'à 10% supplémentaires du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021 sur la même base de valorisation, est-il précisé dans le communiqué diffusé par Vivendi. Avec cette ouverture du capital, Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, cherche à profiter du renouveau de l'industrie musicale avec l'essor de l'écoute en ligne, par abonnement ou avec publicité, qui a gonflé les bénéfices d'UMG depuis plus de quatre ans. Cette opération est complétée par un accord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises. A 11h05, le titre Vivendi gagnait 9,74% à 19,95 euros, surperformant largement l'indice CAC 40 .FCHI (+1,57%). "Ce très important accord stratégique étant désormais finalisé, Vivendi poursuit l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires dans UMG avec l'assistance de plusieurs banques qu'il a mandatées", précise le groupe, ajoutant qu'une introduction en Bourse d'UMG est prévue au plus tard début 2023. Vivendi entend utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour un programme "significatif" de rachats d'actions et des acquisitions. (Myriam Rivet et Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

