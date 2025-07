Vivendi : +12% vers 3,30E, dopé par l'imminence d'une OPA information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Vivendi fuse à la hausse de +12% vers 3,30E (+14% sur la semaine), dopé par l'imminence d'une OPA que l'AMF vient d'imposer à Bolloré.

Difficile de déterminer un objectif 'technique' car le changement de périmètre de l'entreprise mi-décembre 2024 fait que le graphique ne rend compte d'aucune situation objective.

La dernière oscillation entre 3,04E et 2,30E valide mécaniquement un objectif de 3,75E (c'est purement théorique).





Valeurs associées VIVENDI 3,3000 EUR Euronext Paris +12,17%