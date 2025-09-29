 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vistra signe un accord pour la fourniture d'énergie nucléaire à partir d'une centrale au Texas
information fournie par Reuters 29/09/2025

(Refonte du titre et de la manchette; ajout de détails sur l'accord d'approvisionnement nucléaire dans les paragraphes 1 à 5) par Pranav Mathur

Vistra Corp VST.N a conclu un accord à long terme pour fournir de l'électricité à partir de sa centrale nucléaire de Comanche Peak à un acheteur anonyme, a-t-il déclaré lundi.

La compagnie d'électricité a déclaré dans un document réglementaire qu'elle avait signé un contrat de 20 ans pour fournir 1 200 mégawatts d'électricité à partir de sa centrale nucléaire située dans le comté de Somervell, au Texas, à un acheteur de qualité dont le nom n'a pas été divulgué.

Vistra prévoit que la livraison de l'électricité commencera au quatrième trimestre 2027 et que la centrale tournera à plein régime en 2032.

"Cette transaction permet à Vistra de rattraper ses pairs producteurs d'électricité indépendants dans la course aux mégawatts sous contrat à long terme", a déclaré Andrew Weisel, analyste à la Banque Scotia.

Toutefois, M. Weisel a indiqué que certains investisseurs semblaient insatisfaits car le contrat ne couvre que 50 % de la capacité de la centrale de Comanche Peak et que le fait que Vistra ne nomme pas le client suggère qu'il ne s'agit peut-être pas d'un centre de données.

Les actions de la société ont chuté de près de 2 % dans les échanges de l'après-midi.

Plus tôt dans la journée, les actions avaient légèrement augmenté après que la compagnie d'électricité ait déclaré qu'elle construirait deux nouvelles unités de gaz naturel à la centrale de Permian Basin, dans l'ouest du Texas.

L 'ajout des deux unités à la centrale de Permian Basin, totalisant 860 mégawatts, portera la capacité actuelle du site à 1 185 MW.

L'année dernière, Vistra a déclaré qu'elle ajouterait jusqu'à 2 000 MW de capacité électrique alimentée au gaz naturel au Texas d'ici 2028, ce qui représenterait suffisamment d'électricité pour alimenter 1 million de foyers.

La consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des records cette année et l'année prochaine, alimentée par la demande des centres de données dédiés à l'IA et aux crypto-monnaies, ainsi que par l'augmentation de la consommation d'électricité dans les foyers et les entreprises pour le chauffage et le transport.

