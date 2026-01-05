Vistra rachète Cogentrix Energy pour 4,7 milliards de dollars dans un contexte de hausse de la demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3, 4 à 9)

L'entreprise de services publics Vistra

VST.N a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acheter Cogentrix Energy, comprenant 10 centrales électriques au gaz naturel, à Quantum Capital Group pour environ 4,7 milliards de dollars, alors qu'elle cherche à répondre à la demande croissante d'électricité.

Les actions de la société ont augmenté de près de 5 % dans les échanges prolongés.

L'opération comprend environ 2,3 milliards de dollars en espèces, 900 millions de dollars en actions Vistra et la reprise d'une dette de 1,5 milliard de dollars, partiellement compensée par les avantages fiscaux attendus, a indiqué le producteur d'électricité basé au Texas.

Cette acquisition fait suite à l'accord de 1,9 milliard de dollars conclu par Vistra en mai 2025 pour sept centrales au gaz d'une capacité combinée de près de 2 600 mégawatts auprès de Lotus Infrastructure Partners.

La U.S. Energy Information Administration estime que la consommation d'électricité dans le pays atteindra des sommets en 2026, sous l'effet de l'augmentation de la demande des centres de données qui s'efforcent de soutenir les ambitions croissantes des Big Tech en matière d'intelligence artificielle.

L'acquisition comprend trois installations de turbines à gaz à cycle combiné, deux installations de turbines à combustion situées dans PJM, quatre installations de turbines à gaz à cycle combiné dans ISO New England et une installation de cogénération dans ERCOT.

"L'ajout de ce portefeuille de gaz naturel est une excellente façon de commencer une nouvelle année de croissance pour Vistra, car nous avons achevé, acquis ou développé des projets dans chacune des régions énergétiques concurrentielles où nous opérons", a déclaré Jim Burke, directeur général de Vistra.

L'acquisition permettra à Vistra de diversifier et d'étendre sa présence géographique en ajoutant 5 500 mégawatts de capacité nette dans certaines des principales régions productrices d'électricité d'Amérique du Nord.

La transaction devrait être finalisée entre le milieu et la fin de l'année 2026.