Vistra progresse grâce au relèvement de ses perspectives de bénéfices pour 2026

7 août - ** Les actions de la société de services publics américaine Vistra Corp VST.N ont augmenté d' environ 2 % à 204,53 $

** La société relève ses perspectives de BAIIA ajusté pour 2026 et dévoile des plans visant à augmenter la capacité nucléaire d'ici 2030, alors qu'elle se positionne pour une augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis

** Elle relève le point médian de ses prévisions de BAIIA ajusté pour 2026 à environ 6,8 milliards de dollars, en excluant les contributions des sept centrales au gaz naturel qu'elle a acquises en mai

** VST prévoit d'ajouter plus de 600 mégawatts de production nucléaire d'ici mi-2030 pour répondre à l'augmentation des besoins en électricité, en particulier des centres de données et de la croissance industrielle liée à l'IA

** Cependant, l'entreprise affiche un bénéfice plus faible au deuxième trimestre en raison de coûts d'exploitation et d'intérêts plus élevés

** VST affiche un bénéfice net de 327 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 467 millions de dollars il y a un an

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de VST ont augmenté de 48,3 % depuis le début de l'année