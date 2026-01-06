Vistra progresse après l'acquisition de Cogentrix Energy pour 4,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 janvier - ** Les actions de l'entreprise de services publics Vistra VST.N en hausse de 4,4 % à 170,17 $ avant le marché ** La société va acquérir Cogentrix Energy de Quantum Capital Group pour près de 4,7 milliards de dollars
** L'opération porte sur 10 centrales électriques au gaz naturel situées dans les zones PJM, ISO New England et ERCOT ** J.P. Morgan considère l'opération comme une "victoire essentielle", car elle renforce l'envergure et la part de marché de VST sur les principaux marchés de l'électricité aux États-Unis. ** Jefferies décrit l'opération comme un "cadeau de Noël tardif", ajoutant que la décision d'entrer sur le marché de la Nouvelle-Angleterre et de diversifier les marges "est tout à fait sensée" selon lui
** L'opération devrait être conclue entre le milieu et la fin de l'année 2026
** En 2025, les actions ont augmenté de 17 %
