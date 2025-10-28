Vistra en baisse de près de 6 %, sous-performant le faible secteur des services publics

28 octobre - ** Les actions de la compagnie d'électricité Vistra VST.N ont baissé de 5,6 %, en passe d'enregistrer la plus forte baisse en une journée depuis le 10 octobre, avec un ensemble de notes d'analystes mitigées; elles ont mené les baisses du secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU , qui a baissé de 1,5 %

** Il a sous-performé le secteur de l'énergie avec Constellation Energy CEG.O en baisse de ~2%, Nextera Energy

NEE.N en baisse de 2,6% et NRG Energy NRG.N en baisse de 0,7%

** Dans sa note de pré-publication du troisième trimestre, Jefferies a abaissé l'objectif de cours pour le titre à 228 $, contre 230 $, en déclarant que "malgré le recul du titre, nous attendons un meilleur rapport risque/récompense". Le courtier avait rétrogradé l'action à "hold" le mois dernier

** L'action VST s'est échangée pour la dernière fois à 185,37 $ contre un objectif médian de 232 $, en hausse par rapport à 223,25 $

** Mais, contrairement à Jefferies, Wells Fargo a commencé à couvrir VST avec une note de surpondération et un objectif de prix de 238 $ avec une estimation de croissance du BPA de 12 % pour 2025-2029. Cependant, Shahriar Pourreza, analyste chez Wells, écrit que VST a "un chemin de catalyseur daté légèrement plus long" que sa meilleure idée d'action CEG

** Dans sa note de pré-publication du troisième trimestre, David Arcaro, analyste chez Morgan Stanley, a écrit qu'il ne voyait que "quelques mises à jour significatives des orientations financières" de VST au cours du trimestre, mais qu'il s'attendait à ce que "la conversation soit centrée sur les progrès des contrats des centres de données et sur une mise à jour potentielle de la réglementation".

** Même avec la baisse de mardi, les actions de VST sont toujours en hausse de ~37% depuis le début de l'année, contre ~19% pour le secteur des services publics