Vistra : baisse du bénéfice au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 14:05

7 août - ** Les actions de la société de services publics américaine Vistra Corp VST.N sont en baisse d'environ 6 % à 189,01 $ avant le marché ** La société affiche un bénéfice inférieur au 2ème trimestre en raison de coûts d'exploitation et d'intérêts plus élevés

** VST affiche un bénéfice net de 327 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 467 millions de dollars il y a un an

** Les frais d'intérêt de la société ont augmenté de 25,7 % pour atteindre 303 millions de dollars au deuxième trimestre, tandis que les dépenses d'exploitation totales ont augmenté d'environ 17 % pour atteindre 733 millions de dollars

** À la dernière clôture, les actions de VST ont augmenté de 45,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VISTRA
200,825 USD NYSE 0,00%
