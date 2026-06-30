Vistagen s'effondre après l'échec d'un médicament contre l'anxiété sociale dans un essai clinique de phase avancée

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30 juin - ** L'action de Vistagen VTGN.O s'effondre de 67 % à 0,25 $ avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie indique que son spray nasal expérimental destiné au traitement du trouble d’anxiété sociale, une affection caractérisée par une peur intense des situations sociales, n’a pas réussi à surpasser le placebo lors d’un essai clinique de phase avancée

** Elle précise que les patients ayant reçu du fasedienol ont présenté une réduction de l’anxiété similaire à celle observée chez les patients sous placebo lors d’un test simulé de prise de parole en public

** Une analyse distincte a révélé que les patients souffrant d’anxiété sociale la plus sévère ont tiré un plus grand bénéfice du médicament par rapport au placebo

** VTGN précise que le fasedienol a été bien toléré, avec un profil de sécurité conforme aux études précédentes

** La société prévoit d’entamer des discussions avec la FDA au sujet d’une nouvelle étude axée sur le traitement global du trouble d’anxiété sociale plutôt que sur ses symptômes à court terme

** La société prévoit que ses réserves de trésorerie permettront de financer ses activités jusqu’en 2027

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 15 % depuis le début de l’année