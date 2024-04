Visiomed passe dans le vert en 2023

(AOF) - Visiomed (+3,20% à 0,1934 euro) progresse ce matin après la publication d’un EBITDA audité record pour 2023 à 2,2 millions d'euros (en hausse de 4,3 millions d'euros sur un an) et d’un résultat net audité historique à 0,9 million d'euros (en hausse de 6,2 millions d'euros sur un an). "La société présente pour la première fois de son histoire des comptes consolidés et audités positifs" souligne le directeur général Clément Pacaud. "Perceptible depuis plusieurs mois, le retournement est désormais total et acté".

" Comme détaillé dans notre dernière Lettre aux actionnaires, Visiomed Group est désormais une société en croissance, rentable, à la structure financière saine" ajoute-t-il.

Le groupe "dispose de perspectives 2024 prometteuses, comme en témoigne l'offre écrite reçue début 2024 de la part d'un investisseur institutionnel de la région du Golfe, à laquelle les parties ont décidé de ne pas donner suite, valorisant nos activités aux Emirats à plus de 100 millions d'euros". "Nous continuons nos discussions avec des investisseurs locaux et serons à l'écoute d'opportunités capitalistiques et/ou commerciales. "

