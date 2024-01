VISIOMED GROUP : VISIOMED GROUP renforce son équipe de direction pour soutenir son fort développement dans les pays du Golfe : Clément Pacaud est nommé Directeur Général du Groupe

Paris, le 22 janvier 2024

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce la nomination de Clément Pacaud en tant que Directeur Général du Groupe. À 34 ans, Clément cumule plus de 12 ans d'expérience, dont 10 passés dans les pays du Golfe, dans la gestion d'entreprises, la conduite de stratégies financières et opérationnelles, la gestion d'acquisitions, la structuration de coentreprises internationales complexes ou encore l'accompagnement de startups technologiques et d'entreprises industrielles en forte croissance. Auparavant, il a été Directeur Financier de Lahab, une société du groupe EDGE (un conglomérat industriel Emirati spécialisé dans la défense, l'aérospatiale et les nouvelles technologies), où il a dirigé la restructuration de cet actif stratégique à Abu Dhabi. Depuis 2022, il est Directeur Financier de la société de capital-investissement Perpetua Investment Group, basée à Dubaï.

“Clément, avec sa parfaite connaissance de la région et son expertise en développement d'entreprises technologiques est un précieux renfort pour Visiomed Group. Basé à Dubaï, il pourra piloter de manière étroite la croissance de notre activité et notre expansion géographique au Moyen-Orient." a déclaré Guillaume Bremond, Président de Visiomed Group . “Cette arrivée consolide l'équipe de direction et marque une nouvelle étape dans le virage stratégique entamé en 2021.”

Il y a deux ans, Visiomed Group a amorcé une profonde transformation à travers une stratégie de développement tournée vers de nouveaux marchés, notamment dans le golfe Arabo-Persique. D'abord, en structurant ses activités autour de l'exploitation des centres de dépistage médicalisés digitaux depuis le rachat de Smart Salem aux Emirats arabes unis et en renforçant ses équipes managériales où ces centres sont opérés. La nomination de Clément Pacaud traduit ainsi la volonté du Groupe de faire du Moyen-Orient le hub central de ses opérations commerciales et stratégiques. L'année 2023 a été marquée par une forte croissance de l'activité de Smart Salem avec +41% de tests médicaux effectués par rapport à 2022, l'ouverture d'un troisième centre d'analyse médicale en mars, le lancement d'une nouvelle offre de Bilans de santé personnalisés et la constitution de Smart Health en Arabie Saoudite.

Thomas Picquette restera aux côtés de Clément Pacaud, au poste de Secrétaire Général, avec pour mission de soutenir le développement du Groupe, optimiser la capacité d'investissement du Groupe et gérer les sujets de consolidation et de reporting. Le Conseil d'Administration est désormais composé de Guillaume Bremond (Président), Clément Pacaud (Directeur Général) [1] , Anne Gaignard et Paul Amsellem.

Cette nouvelle structuration par géographie témoigne de l'ambition de la direction de développer le plein potentiel du Groupe en s'appuyant sur ses filiales technologiques pour devenir un acteur incontournable de la prévention et de la médecine de précision au Moyen-Orient.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience pour promouvoir les technologies et services innovants qui façonneront la santé et la prévention de demain.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

Visiomed accélère par ailleurs son développement dans la région, avec la création de Smart Health, une joint-venture qui emmènera le déploiement des centres innovants du Groupe en Arabie Saoudite.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

[1] La cooptation de Clément Pacaud en qualité d'administrateur sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaines Assemblée générale