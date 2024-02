VISIOMED GROUP : Visiomed Group poursuit sa trajectoire de forte croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 38% en 2023

L'activité « Medical Fitness » toujours en forte hausse

Une diversification des revenus réussie avec un beau démarrage de l'offre de prévention « Bilan de Santé Personnalisé »

Une forte croissance également attendue en 2024 notamment grâce à l'enrichissement de l'offre et le démarrage d'activité en Arabie Saoudite

Paris, Dubaï, le 13 février 2024

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, présente son chiffre d'affaires non audité de l'année 2023.

Forte augmentation du chiffre d'affaires en 2023 :

au 31/12 - M€

données non auditées 2022 [1] [2] 2023 [3] Variation

2022 / 2023 Chiffre d'affaires Smart Salem 9,8 13,5 +38% Chiffre d'affaires Visiomed Group 9,8 13,5 +38%

Le chiffre d'affaires consolidé sur 2023 atteint 13,5 M€, en progression de +3,7 M€ (+38%) comparé au chiffre d'affaires de 2022, à périmètre équivalent.

Croissance importante du volume de patients en 2023 :

Nombre de tests effectués (en volume) 2022 2023 Variation

2023 / 2022 Activité Medical Fitness 86 605 120 455 +39% Activité Bilan de Santé Personnalisé n.a. 1 902 n.a. Nombre total de tests effectués 86 605 122 357 +41%

Points clés en 2023 :

La montée en puissance continue des deux derniers centres Smart Salem a continué au cours de l'année ;

Le lancement réussi de l'offre de « Bilan de Santé Personnalisé », liée à notre stratégie de diversification vers la prévention médicale depuis avril 2023.

Forte croissance attendue en 2024 avec :

Le maintient d'un taux de croissance élevé sur l'offre « Medical Fitness » ;

L' accélération de l'offre « Bilan de Santé Personnalisé » lancée en 2023 ;

Le lancement de l'activité « Occupational Health » , test médical obligatoire additionnel pour les travailleurs de certains secteurs d'activités tels que le personnel médical, le personnel hôtelier et les enseignants ;

L'ouverture en 2024 du premier centre en Arabie Saoudite de notre filiale Smart Health.

« 2023 fût une année exceptionnelle pour Visiomed Group avec l'accélération du retournement de la société, validant ainsi notre stratégie de recentrage autour de Smart Salem et de la région du Golfe. 2024 s'annonce tout autant prometteur car nous disposons de très belles perspectives de croissance, que ce soit la consolidation de la croissance des activités actuelles et l'accélération de la diversification de nos offres de services, d'une part, et l'expansion de l'ensemble de nos expertises en Arabie Saoudite, d'autre part. » s'est félicité Clément Pacaud, Directeur Général de Visiomed Group.

***

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience pour promouvoir les technologies et services innovants qui façonneront la santé et la prévention de demain.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

Visiomed accélère par ailleurs son développement dans la région, avec la création de Smart Health, une joint-venture qui emmènera le déploiement des centres innovants du Groupe en Arabie Saoudite.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

[1] Taux de change moyen 2022 : EUR/AED = 3,8780

[2] La direction a souhaité présenter une vision du chiffre d'affaires ajusté de l'impact des activités cédées ou arrêtées à la suite du changement de contrôle en date du 10 janvier 2023 des sociétés Bewellthy et BewellConnect et à l'arrêt des activités COVID chez Smart Salem.

[3] Taux de change moyen 2023 : EUR/AED = 3,9726