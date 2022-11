VISIOMED GROUP : Visiomed Group entre en discussions exclusives avec le Groupe Abrar Communications Co. dans le cadre de son implantation sur le marché saoudien

Paris, le 9 novembre 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, annonce la signature d'une lettre d'intention (LOI) et son entrée en discussions exclusives avec le groupe Abrar Communications Co. (« Abrar »), dans le cadre de son entrée en Arabie Saoudite.

Dans le cadre de son plan stratégique présenté au printemps 2022 [1] , Visiomed Group a annoncé son ambition de déployer son offre dans la région du Golfe, en s'appuyant notamment sur le savoir-faire de Smart Salem. Fort du développement de sa filiale sur le marché Dubaïote (2 centres Medical Fitness ouverts et un 3 ème en cours de construction), Visiomed Group souhaite engager la nouvelle phase de développement et déployer ses activités dans de nouvelles géographies.

Visiomed Group et Abrar étudient les besoins du marché avec des segments identifiés : « Medical Fitness », diagnostic (biologie médicale et check-up) et offre de prévention. Ces discussions pourraient aboutir à la création d'une co-entreprise dédiée à ces activités en Arabie Saoudite.

Dans le cadre de ce projet, chaque partenaire apporterait des contributions complémentaires pour assurer les fondamentaux d'un déploiement régional réussi :

La compétence des équipes managériales et opérationnelles de Visiomed Group et la pertinence de l'offre de service différenciée de Smart Salem ;

Le savoir-faire industriel d'Abrar et son expérience locale en termes de partenariats avec de grands groupes technologiques internationaux (Thales, Airbus, Motorola notamment).

Visiomed Group se félicite de cette première étape franchie. Dans le cadre de cette exclusivité, conclue pour une durée initiale de 3 mois, le groupe consacrera des moyens humains, financiers et technologiques importants pour explorer cette nouvelle opportunité, en phase avec sa volonté de développement et de croissance.

Aperçu du marché Saoudien :

La population d'Arabie Saoudite passera de 36 millions d'habitants en 2022 à plus de 50 millions en 2030, avec une forte augmentation de la population immigrée. Dans le même temps, le vieillissement de la population faisant face à de nombreuses pathologies va accroitre le besoin de nouvelles offres de service de santé.

Par ailleurs l'Arabie Saoudite accueille chaque année plus de 8 millions de pèlerins en provenance de l'étranger, faisant face également à des enjeux sanitaires importants.

Face à ces évolutions, de vastes programmes d'investissements sont programmés à l'horizon 2030 :

60 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures de santé, dont 1,5 milliard de dollars investis dans la transformation digitale du système de santé ;

Mise en avant les Partenariats Public-Privé et une part des investissements privés passant de 40% à 65%.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux filiales détenues à 100% :

BewellConnect , créé en 2014, pionnier dans les solutions de santé connectées et de téléconsultation

BewellConnect propose un univers technologique enrichi, à la fois en dispositifs médicaux et logiciels, permettant de réponse à tous les cas d'usage de la télésanté : téléconsultation enrichie et assistée, télésurveillance au domicile, surveillance en milieu hospitalier, télé-expertise, téléassistance et télé-régulation.

Le produit phare de BewellConnect, VisioCheck, est la 1 ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire.

BewellConnect déploie aujourd'hui ses solutions en France et à l'étranger.

Smart Salem, premier centre d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montre l'ouverture du second centre à Dubaï en septembre 2022 et l'autorisation reçue pour l'ouverture d'un troisième centre au premier trimestre 2023.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com , smartsalem.ae et www.bewell-connect.com .

