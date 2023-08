VISIOMED GROUP : Visiomed Group démonte les allégations diffamatoires et mensongères dont elle est la victime, révèle les motivations de ses auteurs et lance une contre-attaque judiciaire

Paris, le 21 août 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, répond, comme annoncé dans son communiqué publié vendredi 18 août 2023, aux accusations inacceptables, mensongères et diffamatoires formulées par BewellConnect dans un « communiqué » - ni daté, ni signé - publié le 18 août sur un réseau social.

Ce « communiqué » a depuis été relayé sur un réseau social par le « Directeur Financier Externe » de BewellConnect, qui a ensuite publié un second message aberrant dans lequel il évoque des « pratiques mafieuses », « l'influence d'États Étrangers sur l'Autorité des Marchés Financiers » ainsi que des « cas d'ingérences extérieures », des propos aux relents complotistes qui suffisent à disqualifier leur auteur.

Le « communiqué » - relayé et agrémenté de commentaires déceptifs et trompeurs par les dirigeants et consultants de BewellConnect – a gravement déstabilisé l'action de Visiomed Group : en moins de 5 heures, le cours a chuté de près de 30% avec plus de 14 millions de titres échangés et plus de 38 millions d'euros de valeur perdue pour les actionnaires .

Visiomed Group ne pouvait ainsi laisser circuler de fausses informations susceptibles de tromper le marché et a donc été contraint de solliciter la suspension du cours pour être en mesure de répondre et réfuter avec la plus grande fermeté le « communiqué » et autres commentaires dénigrants et diffamatoires .

Une communication outrancière et mensongère relevant du chantage et visant uniquement à nuire à Visiomed Group

Pour rappel, BewellConnect est détenue à 100% par Bewellthy, holding contrôlée par Medsco Invest et gérée par les dirigeants et actionnaires de Medsco Invest . Visiomed Group détient une participation minoritaire dans Bewellthy.

Récemment, Visiomed Group avait dû répondre à des pressions des dirigeants de Bewellthy et Medsco Invest qui lui réclamaient un financement. Les excellents résultats de Visiomed Group n'étant pas synonymes de soutien financier inconditionnel, de surcroit auprès d'une société dont Visiomed Group n'est qu'actionnaire minoritaire, la demande des dirigeants de Bewellthy et Medsco Invest a été rejetée. C'est à la suite de ce refus de Visiomed Group d'accorder un « chèque en blanc » à BewellConnect que le « communiqué » a été publié : il relève donc d'un chantage pur et simple .

À cet égard, la publication du « communiqué » le vendredi de la semaine du 15 août, à grands renforts de relais et de communication sur les réseaux sociaux, est elle-même révélatrice de la stratégie de nuisance de BewellConnect , de ses dirigeants et conseils visant à maximiser l'impact sur le cours de bourse et les actionnaires de Visiomed Group.

Les preuves formelles du caractère totalement mensonger de ces accusations

Visiomed Group réfute fermement l'ensemble du « communiqué » et insiste plus particulièrement sur les éléments factuels suivants :

Les comptes 2022 de Visiomed Group ont été validés sans réserve par nos commissaires aux comptes , puis revus et approuvés en assemblée générale (l'ensemble des documents est disponible sur le site internet de Visiomed Group) ;

L'approbation des comptes 2022 de BewellConnect relève de la seule responsabilité de Bewellthy et donc des auteurs de ce « communiqué » . À toutes fins utiles, il est rappelé que Visiomed Group peut établir des comptes consolidés et certifiés par ses commissaires aux comptes, même si une des filiales du groupe n'a pas encore arrêté définitivement ses propres comptes sociaux, a fortiori lorsque la société était sous le contrôle de Visiomed Group lors de l'exercice 2022, si l'information comptable utilisée pour la consolidation est jugée probante et fiable par les contrôleurs légaux ;

Les prétendus « abandons de comptes courants d'associés qui représentent plusieurs dizaines de millions d'euros » sont en réalité un abandon de créance d'environ 235 k€ par Visiomed Group envers BewellConnect, accompagné de la renonciation aux clauses de retour à meilleure fortune liés à des abandons de créances antérieurs. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre de l'opération globale de rapprochement des entités BewellConnect et WCS ayant donné lieu à la création de Bewellthy, conformément aux accords négociés avec Medsco Invest et au profit de BewellConnect. Elles sont dûment mentionnées dans le rapport financier annuel 2022 de Visiomed Group ;

L'ensemble des accords relatifs à Bewellthy a toujours été respecté par Visiomed Group depuis janvier 2023 . Les ressources humaines, les éléments fournisseurs et la valeur du stock de BewellConnect ont pu être audités longuement par Medsco Invest et ont fait l'objet de rapports détaillés de la part de ses conseils ; ces sujets ont donné lieu à des négociations contractuelles précises, ce qui démontre que les auteurs des communications n'ont rien découvert a posteriori et confirme à quel point cette communication en plein mois d'août est fallacieuse ;

Visiomed Group n'a pas connaissance des actions que BewellConnect prétend avoir engagées et conteste totalement les montants invraisemblables mentionnés dans le « communiqué » . Visiomed Group n'ayant reçu à ce jour aucune assignation, il est sidérant – et illicite – de « communiquer » via un réseau social sur un contentieux commercial, a fortiori lorsqu'aucune procédure n'a été initiée. Nous rappelons par ailleurs que les valorisations, apports d'actifs, de capitaux propres et de compte-courants réalisés en janvier 2023 et publics, ont fait l'objet d'une évaluation indépendante et d'un rapport par un commissaire aux apports (disponible au greffe) ; Ces valeurs tangibles sont sans cohérence ou commune mesure avec les montants cités dans le « communiqué », qui n'ont aucune crédibilité et ne servent qu'à faire croire à un contentieux important pour mieux impacter à la baisse le cours de Bourse ;

Visiomed Group a toujours été transparent dans sa communication . Les publications concernant la restructuration de BewellConnect en 2022 ont été régulières et les modalités de la prise de participation minoritaire dans Bewellthy clairement expliquées. Au vu des retards dans l'enregistrement de commandes et donc dans le développement du chiffre d'affaires de Bewellthy et de ses filiales, Visiomed Group a clairement communiqué dans son rapport annuel 2022 l'enregistrement d'une provision de 173 k€ pour risques et sur ses engagements au sein du JV (268 k€ de courant d'associé et 30 k€ de garantie donnée dans le cadre des accords).

Une réponse judiciaire immédiate

Au regard du caractère trompeur et mensonger du « communiqué » et autres commentaires diffamatoires, Visiomed Group a instruit ses conseils d'alerter l'Autorité des Marchés Financiers, de déposer plainte pour des faits de diffamation et de diffusion d'informations inexactes et trompeuses.

Nous rappelons ici qu'il s'agit de délits pénaux, passibles d'amendes et d'emprisonnements : les peines maximales pour la diffusion d'informations inexactes ou trompeuses sont en effet de cinq ans de prison et 100 M€ d'amende, outre la réparation du préjudice causé.

Les actions nécessaires seront également menées afin de défendre les intérêts de Visiomed Group, compte tenu notamment (i) du préjudice important subi par Visiomed Group et ses actionnaires (ii) de la diffusion d'informations fausses et trompeuses ayant pour seul but de porter atteinte au cours de l'action Visiomed Group et à ses actionnaires et (iii) du caractère dénigrant et diffamatoire des propos figurant dans le « communiqué ». Ces actions viseront non seulement les auteurs du « communiqué » mais également toute personne les relayant en y ajoutant des propos mensongers et diffamatoires.

Visiomed Group répondra par ailleurs fermement et dans le cadre judiciaire à toute action annoncée dans les communications (si elle est un jour engagée).

Une campagne de dénigrement sans le moindre impact sur l'activité de Visiomed Group

Filiale minoritaire indirecte gérée sous la responsabilité de son actionnaire majoritaire Medsco Invest, la situation de BewellConnect n'a aucun impact sur les performances opérationnelles et la santé financière de Visiomed Group.

En effet, BewellConnect n'est pas consolidée et ne contribue pas au chiffre d'affaires de Visiomed Group. Elle n'impacte en rien l'ensemble des actions mises en place par le Management depuis avril 2022 et les grandes réalisations et perspectives qui en ont découlé :

• 99% de croissance en 2022 ;

• 41% de croissance au premier semestre 2023 [1] ;

• Lancement de 2 nouveaux centres Smart Salem à Dubaï ;

• Diversification des services proposés par nos centres depuis le premier semestre 2023 ;

• Implantation en cours en Arabie Saoudite, le plus grand marché du Moyen-Orient ;

• Mise en place d'une gouvernance et d'une communication financière de premier plan.

Nous ajoutons également que la valorisation récente de Visiomed Group par EuroLand Corporate accorde d'ailleurs une valeur nulle à la participation minoritaire de Visiomed Group dans Bewellthy.

Par respect de la justice et ne souhaitant pas alimenter la campagne de dénigrement que BewellConnect et d'autres commentateurs ont engagée, Visiomed Group n'entend pas commenter plus amplement les allégations de ces derniers, autrement que dans le cadre judiciaire.

Visiomed Group ne se laissera pas impressionner par ces pratiques de bas étage et défendra ses intérêts, ainsi que ceux de ses actionnaires, avec la plus grande force.

Visiomed Group a demandé à Euronext la reprise de cotation qui devrait intervenir à l'ouverture de la séance de Bourse du lundi 21 août 2023.

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Test » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montrent les ouvertures de deux nouveaux centres à Dubaï en septembre 2022 et mars 2023 puis l'enrichissement de l'offre de tests proposés depuis la mi-2023.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2023. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

[1] Visiomed Group poursuit sa trajectoire d'hyper croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 41% au 1 er semestre 2023

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmlyZ5hvZ5vJx59wYcqYb2eVmWeUlGKbZWnKl5WcZsiVmG5pyWmXbZfLZnFimWxo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81472-alvmg_cp_reponse_vfr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com