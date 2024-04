VISIOMED GROUP : Visiomed Group boucle 2023 avec un résultat net positif de près de 1 MEUR

Un EBITDA audité record qui atteint 2,2 M€ (+4,3 M€ vs. 2022)

Un résultat net audité historique et positif de 0,9 M€ (+6,2 M€ vs. 2022)

Le rapport annuel sera mis en ligne sur le site Internet de la société le 30 avril 2024

Paris, Dubaï, le 25 avril 2024

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, présente ses résultats financiers audités pour 2023 [1] , validés le 24 avril 2024 par le Conseil d'Administration.

« La société présente pour la première fois de son histoire des comptes consolidés et audités positifs puisque l'EBITDA du groupe atteint 2,2 M€ en 2023, en augmentation de 4,3 M€ par rapport à 2022, et un résultat net positif de 0,9 M€, en augmentation de 6,2 M€ par rapport à 2022. Perceptible depuis plusieurs mois, le retournement est désormais total et acté. » a déclaré Clément Pacaud, Directeur Général de Visiomed Group.

« Comme détaillé dans notre dernière Lettre aux actionnaires, Visiomed Group est désormais une société en croissance, rentable, à la structure financière saine. Le Groupe dispose de perspectives 2024 prometteuses, comme en témoigne l'offre écrite reçue début 2024 de la part d'un investisseur institutionnel de la région du Golfe, à laquelle les parties ont décidé de ne pas donner suite, valorisant nos activités aux Emirats à plus de 100 M€. Nous continuons nos discussions avec des investisseurs locaux et serons à l'écoute d'opportunités capitalistiques et/ou commerciales. »

Compte de résultat consolidé au 31/12/2023 (audité)

au 31/12 - M€ 2023 consolidé audité 2022 consolidé audité var 23/22 (k€) var 23/22 (%) CA Smart Salem 13,7 9,9 3,8 38% CA activités cédées 0,0 4,5 (4,5) Total CA 13,7 14,4 (0,7) -5% EBITDA 2,2 (2,1) 4,3 Marge d'EBITDA 16% -15% Résultat net 0,9 (5,3) 6,2 Marge nette 7% -37%

Pour rappel, comme déjà expliqué dans notre communiqué de presse datant du 26 mars 2024 [2] , plusieurs éléments ont permis ces bons résultats 2023 :

L'activité « Medical Fitness » toujours en forte hausse , soutenue par la montée en puissance continue des deux derniers centres Smart Salem au cours de l'année ;

Le lancement réussi pour l'offre de « Bilan de Santé Personnalisé » , liée à notre stratégie de diversification vers la prévention médicale ;

L'accélération de la réduction des coûts au niveau de la société en France , dans la mesure où les charges ont été divisées par deux durant l'année, contribuant à la forte augmentation de nos marges.

Ces résultats valident le redressement de la société et le succès de la nouvelle stratégie amorcée depuis avril 2022 par la nouvelle équipe de direction.

Pour rappel, Visiomed Group a également dévoilé le 4 avril dernier un fort démarrage au premier trimestre 2024 [3] .

***

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience pour promouvoir les technologies et services innovants qui façonneront la santé et la prévention de demain.

Le Groupe a orienté ses activités vers le Moyen-Orient depuis 2021 et l'acquisition de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats arabes unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

Visiomed accélère par ailleurs son développement dans la région, avec la création de Smart Health, une joint-venture qui emmènera le déploiement des centres innovants du Groupe en Arabie Saoudite.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2024. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

[1] Le rapport financier annuel 2023 sera mis à disposition le mardi 30 avril 2024 (après Bourse). L'arrêté des comptes n'a pas révélé d'écart matériel par rapport aux informations financières non auditées publiées dans le communiqué de presse du 26 mars 2024, à l'exception du résultat net qui ressort finalement à 0,9 M€ contre une estimation de (1,1) M€ après prise en compte d'écritures comptables, sans impact sur la trésorerie, de +2,0 M€ liées à l'ajustement de valeur d'actifs.

[2] Les performances records de 2023 confirment la nouvelle dynamique de Visiomed Group

[3] Visiomed Group confirme son fort démarrage au premier trimestre 2024