Visiomed Group:"Un nouveau groupe en hyper croissance"

Fondé en 2007, Visiomed est un acteur du secteur de la santé développant des technologies et des services innovants. Les solutions proposées par Visiomed créent de nouvelles perspectives à l’offre de soins proposée aux individus. Que ce soit historiquement par des solutions pionnières en termes de téléconsultation ou de solutions présentant des avancées technologiques innovantes, Visiomed apporte de la valeur via ses offres de services et produits.



Afin de retrouver le chemin de la croissance rentable, le Groupe s’est progressivement séparé de l’ensemble de ses activités non-rentables telles que les tests COVID, l’activité vétérinaire, la dermo-cosmétique où encore la santé familiale. Aujourd’hui, le groupe est organisé autour de sa filiale Smart Salem basée à Dubaï aux Emirats-Arabes-Unis. Acquise en 2021, la société regroupe des centres médicaux de diagnostic spécialisés dans les tests de Medical Fitness. Le Groupe a également conservé une participation de 49,8% dans Bewellthy, une joint-venture née du rapprochement entre sa filiale BewellConnect et Whealthy Care Solutions.



Une stratégie de différenciation

Offre véritablement disruptive, Smart Salem, capable de dépister près de 35 maladies en 30 minutes chez un patient, permet l’obtention d’un visa de résidence en l'espace de 60 minutes, grâce à une digitalisation totale du parcours patient, là où le processus des centres d'examens historiques peut prendre 5 à 10 jours ouvrés. Fort de son positionnement premium et de son offre innovante, Visiomed estime que Smart Salem a créé en 2022 près de 90% de la croissance du segment premium, faisant du Groupe un véritable « Market Maker ».



Valorisation

Nous aboutissons à une valorisation fully diluted de 0,80€/action, obtenue par DCF et méthode des comparables. Nous sommes confiants sur le positionnement de Visiomed Group ainsi que sur ses perspectives à court, moyen et long terme. Compte tenu des perspectives de croissance et de génération de cash, nous considérons le cours actuel comme un bon point d’entrée. Nous sommes à l’Achat sur le titre.