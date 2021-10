VISIOMED GROUP : Un 1er semestre 2021 qui a permis de construire un groupe solide dans la santé connectée

BewellConnect et Smart Salem, deux activités aux cycles complémentaires ;

Excédent brut d'exploitation proforma[1] à l'équilibre à fin juin 2021.

Paris, le 29 octobre 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, publie ses résultats du 1er semestre 2021 arrêtés le 28 octobre 2021 par le Conseil d'administration présidé par Patrick Schiltz.

Compte-tenu de la profonde transformation de VISIOMED GROUP liée à l'acquisition de Smart Salem en août 2021, la société a décidé de publier des comptes proforma, en plus de ses comptes consolidés, afin de donner une image de son nouveau périmètre d'activité.

En M€ - normes françaises – données non auditées S1 2020 consolidé S1 2021

consolidé S1 2021

proforma Chiffre d'affaires 18,6 0,3 7,6 Excédent Brut d'exploitation -3,2 -4,2 0,0 Résultat d'exploitation -2,2 -3,4 0,1 Résultat courant avant impôt -2,4 -3,7 -0,2 Résultat net -0,2 -3,6 -0,1

Patrick Schiltz, président directeur général de VISIOMED GROUP, déclare : « Pour la première fois, nous sommes en mesure de dévoiler le nouveau visage de VISIOMED GROUP. Lorsque nous avons repris en main l'entreprise, en juin 2019, la société perdait 20 M€ par an et réalisait encore l'essentiel de son activité dans des produits de santé quotidienne vendus au grand public. Aujourd'hui, nous sommes devenus un acteur pleinement engagé dans la transformation numérique des professionnels de santé et doté d'un profil financier sain et à l'équilibre.

Nous avons désormais la capacité de nous projeter vers l'avenir sereinement et d'explorer toutes les opportunités pour valoriser au mieux nos deux actifs stratégiques, BewellConnect et Smart Salem. Nous allons également poursuivre l'étude d'acquisitions, à l'image d'ELNA Médical, même si, à ce jour, les discussions engagées n'ont pas permis d'aboutir à une solution de rapprochement mutuellement profitable. »

Analyse des résultats

Le chiffre d'affaires proforma du 1er semestre 2021 s'élève à 7,6 M€ contre 18,6 M€ en données consolidées au cours du 1er semestre 2020. Pour mémoire, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 intégrait la vente d'équipements de protection individuelle dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 (masques, gels, gants et tests pour l'essentiel) à hauteur de 17,6 M€.

L'essentiel du chiffre d'affaires est généré par Smart Salem, le 1er centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

L'activité de BewellConnect liée aux solutions de télémédecine autour du VisioCheck® a généré, au cours du 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 0,3 M€ contre 0,6 M€ au 1er semestre 2020. Ce chiffre est non représentatif, ni du potentiel offert par les déploiements pilotes auprès d'acteurs offrant un effet d'échelle important, ni des nombreuses négociations commerciales avancées, compte-tenu de cycles de vente naturellement longs dans une activité naissante et totalement disruptive.

Grâce à la maîtrise des charges d'exploitation de BewellConnect et à la contribution de Smart Salem, VISIOMED GROUP présente un excédent brut d'exploitation proforma à l'équilibre au 1er semestre 2021 contre une perte de 3,2 M€ au 1er semestre 2020.

Le résultat net semestriel proforma ressort à -0,1 M€, contre -0,2 M€ en données consolidées à fin juin 2020.

Analyse du bilan

Au 30 juin 2021, VISIOMED GROUP disposait de 12,1 M€ de trésorerie, grâce au recours à sa ligne de financement obligataire, contre 0,8 M€ à fin 2020. Les capitaux propres ont également été reconstitués, à 2,4 M€ contre -4,4 M€ à fin 2020.

À la date du présent communiqué, VISIOMED GROUP dispose de 6,2 M€ de liquidités et quasi-liquidités, après paiement de 8 M€ lié à l'acquisition de Smart Salem. Le paiement du solde, incluant une part indexée sur les résultats annuels 2021, sera étalé entre 2021 et 2022 et comprendra une partie payée en actions VISIOMED GROUP avec un engagement de conservation des titres d'au moins 12 mois.

Perspectives

VISIOMED GROUP dispose aujourd'hui de deux actifs à fort potentiel de développement mais avec des forces et des opportunités différentes.

BewellConnect dispose d'un actif technologique sans équivalent avec ses solutions de bout en bout couvrant l'ensemble des besoins de télésurveillance, téléconsultation, téléexpertise, télémonitoring et télérégulation. La société multiplie également les cas d'usage, aussi bien en mode nomade (à l'image des commandes reçues dans l'évacuation sanitaire, les services pompiers) ou sédentaire (dont le 1er espace de santé connecté déployé en Italie, des déploiements en maisons de santé, du monitoring en milieu hyperbare ou des solutions de suivi de patients à domicile). Les nombreuses discussions engagées démontrent à la fois la pertinence et l'intérêt pour la solution, l'important potentiel commercial mais également la nécessité de s'inscrire dans un parcours de soin coordonné. Dans ce contexte, BewellConnect accélère le développement de son réseau de distribution indirecte (Antilles, Guyane, Afrique, Etats-Unis, etc.) et étudie les opportunités de rapprochement avec des acteurs qui auront la taille critique nécessaire pour permettre d'accélérer le déploiement commercial.

Smart Salem est engagé dans un processus de digitalisation du parcours de santé aux Emirats Arabes Unis et profite pleinement de l'Exposition universelle qui vient d'ouvrir ses portes le 1er octobre. Les Émirats arabes unis comptent attirer 25 millions de visiteurs à Dubaï durant les 6 mois de la manifestation. L'enjeu est désormais de dupliquer ce modèle à succès avec l'ambition d'ouvrir un second centre dès 2022.

Au-delà, VISIOMED GROUP poursuit l'étude de nouvelles opportunités de croissance externe afin de consolider son portefeuille d'activités et d'optimiser ses perspectives de croissance rentable.

Mise à disposition du Rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 juin 2021 et leurs annexes, est mis à disposition du public et déposé auprès d'Euronext ce jour. Il pourra être consulté à la rubrique « Espace Investisseurs / Documents financiers » sur le site Internet de la société www.visiomed.fr.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

[1] Données proforma calculées en intégrant Smart Salem au 1er janvier 2021.

