VISIOMED GROUP : Smart Salem : signature du contrat-cadre avec la Dubaï Health Authority (DHA) pour l'ouverture du 3ème centre

COMMUNIQUӉ DE PRESSE

Smart Salem : signature du contrat-cadre avec la DubaУЏ Health Authority (DHA) pour l'ouverture du 3 УЈme centre

Paris, le 11 juillet 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 т€“ ALVMG), groupe dУЉdiУЉ aux technologies et services de santУЉ innovants, annonce que sa filiale Smart Salem vient de signer le contrat-cadre avec la DubaУЏ Health Authority (DHA) pour l'ouverture de son 3 УЈme centre.

Filiale У 100% de Visiomed Group, Smart Salem est le 1er centre digitalisУЉ proposant des tests d'aptitude mУЉdicale (Medical Fitness) indispensables У l'obtention des visas de rУЉsidence et de travail aux У‰mirats Arabes Unis.

Cette autorisation valide la stratУЉgie de croissance organique amorcУЉe par le groupe et la volontУЉ d'accУЉlУЉration du plan de dУЉveloppement de Smart Salem. Le 3 УЈme centre sera implantУЉ У DubaУЏ Knowledge Park, l'un des centres d'affaires les plus dynamiques du groupe TECOM. L'accord a УЉtУЉ signУЉ par les deux parties pour une durУЉe (renouvelable) de 5 ans (aoУЛt 2022 т€“ juillet 2027).

Un emplacement a УЉtУЉ identifiУЉ au sein de Knowledge Park et sera rapidement confirmУЉ pour la construction du nouveau centre. Avec une ouverture prУЉvue en fin d'annУЉe 2022, il s'agira du 3 УЈme centre opУЉrУЉ par Smart Salem aprУЈs City Walk (ouvert en 2020) et DIFC (ouverture prУЉvue en aoУЛt 2022).

У€ propos de VISIOMED GROUP

FondУЉ en 2007, VISIOMED GROUP dУЉveloppe et commercialise des produits et des services de santУЉ innovants centrУЉs sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santУЉ de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnectТЎ, sa filiale santУЉ connectУЉe, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matiУЈre d'e-santУЉ pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santУЉ avec un УЉcosystУЈme complet de solutions qui amУЉliorent la prУЉvention, la prise en charge et le suivi mУЉdical. Elle a dУЉveloppУЉ et commercialise notamment VisioCheckТЎ , la 1 УЈre station de tУЉlУЉconsultation mobile et connectУЉe de moins de 300 grammes.

En aoУЛt 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre mУЉdical digitalisУЉ et accrУЉditУЉ par le MinistУЈre de la SantУЉ de DubaУЏ (DHA) ainsi que par la Direction GУЉnУЉrale de la RУЉsidence et des Affaires EtrangУЈres (GDRFA) aux У‰mirats Arabes Unis.

BasУЉ У Paris, VISIOMED GROUP est cotУЉ sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

JУЉrУДme FABREGUETTES-LEIB Fatou-KinУЉ N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financiУЈre visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

ТЉ Visiomed Group SA 2022. Les marques citУЉes sont la propriУЉtУЉ de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite mУЊme partielle sans autorisation prУЉalable.

Avertissement

Ce communiquУЉ comporte des УЉlУЉments non factuels, notamment et de faУЇon non exclusive, certaines affirmations concernant des rУЉsultats У venir et d'autres УЉvУЉnements futurs. Ces affirmations sont fondУЉes sur la vision actuelle et les hypothУЈses de la direction de la SociУЉtУЉ. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des diffУЉrences significatives au titre des rУЉsultats, de la rentabilitУЉ et des УЉvУЉnements prУЉvus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliУЉs, administrateurs, dirigeants, conseils et salariУЉs respectifs n'ont pas vУЉrifiУЉ l'exactitude des, et ne font aucune dУЉclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prУЉvisionnelles contenues dans le prУЉsent communiquУЉ qui proviennent ou sont dУЉrivУЉes de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces donnУЉes statistiques et informations prУЉvisionnelles ne sont utilisУЉes dans ce communiquУЉ qu'У des fins d'information.

Information rУЉglementУЉe :

Informations privilУЉgiУЉes :

https://www.actusnews.com/news/75479-cp_centre-3-smart-salem-def.pdf

